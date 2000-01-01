Попова (?) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (?) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Попов Пётр Данилович

Отец ребёнка: Попов Данил Васильевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Попов Данил Васильевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Кокорина Анна Даниловна

Отец ребёнка: Попов Данил Васильевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Данил Васильевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
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