Попова (?) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Попов Пётр Данилович
Отец ребёнка: Попов Данил Васильевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Попов Данил Васильевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Кокорина Анна Даниловна
Отец ребёнка: Попов Данил Васильевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858