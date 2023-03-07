Кокорина (Попова) Анна Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Бракосочетание
23.01.1855
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Борисович
Рождение ребёнка
16.10.1857
Дочь: Кокорина Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Борисович
Рождение ребёнка
13.05.1859
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Борисович
Рождение ребёнка
18.09.1860
Дочь: Кокорина Фёкла Петровна
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Борисович
Рождение ребёнка
30.09.1863
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Борисович
Рождение ребёнка
08.05.1866 ст.
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Борисович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866