Кокорина (Попова) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Попова) Анна Даниловна

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Место рождения

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Попов Данил Васильевич

Мать: Попова Александра Степановна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
23.01.1855

Муж: Кокорин Пётр Борисович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кокорин Прохор Петрович

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Борисович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1857

Дочь: Кокорина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Борисович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1859

Сын: Кокорин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Борисович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1860

Дочь: Кокорина Фёкла Петровна

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Борисович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1863

Сын: Кокорин Яков Петрович

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Борисович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1866 ст.

Сын: Кокорин Исай Петрович

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Борисович

Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866
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