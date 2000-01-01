Кокорин Яков Петрович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения30.09.1863
Дата смерти24.03.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1863
Отец: Кокорин Пётр Борисович
Мать: Кокорина Анна Даниловна
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
13.02.1883
Жена: Кокорина Анна Тарасовна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
04.01.1884
Дочь: Апполинария Яковлевна
Мать ребёнка: Кокорина Анна Тарасовна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
10.10.1885
Сын: Кокорин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Кокорина Анна Тарасовна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
25.03.1887
Мать ребёнка: Кокорина Анна Тарасовна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.04.1888
Сын: Кокорин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Кокорина Анна Тарасовна
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
24.03.1888
д. Кокорины (Федоровский)