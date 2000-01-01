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Кокорин Яков Петрович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

30.09.1863

Дата смерти

24.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1863

Отец: Кокорин Пётр Борисович

Мать: Кокорина Анна Даниловна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
13.02.1883

Жена: Кокорина Анна Тарасовна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
04.01.1884

Дочь: Апполинария Яковлевна

Мать ребёнка: Кокорина Анна Тарасовна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
10.10.1885

Сын: Кокорин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Кокорина Анна Тарасовна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
25.03.1887

Сын: Кокорин Гаврил Яковлевич

Мать ребёнка: Кокорина Анна Тарасовна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.04.1888

Сын: Кокорин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Кокорина Анна Тарасовна

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
24.03.1888
д. Кокорины (Федоровский)
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