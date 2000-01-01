Кокорина (Втюрина) Анна Тарасовна
Место рожденияп. Втюрины (Лариона Сластикова)
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Втюрин Тарас Савинович
Мать: не указана
п. Втюрины (Лариона Сластикова)
Спасский приход
Бракосочетание
13.02.1883
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
04.01.1884
Дочь: Апполинария Яковлевна
Отец ребёнка: Кокорин Яков Петрович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
10.10.1885
Сын: Кокорин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Кокорин Яков Петрович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
25.03.1887
Отец ребёнка: Кокорин Яков Петрович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.04.1888
Сын: Кокорин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Кокорин Яков Петрович
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно