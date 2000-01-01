Кокорина (Втюрина) Анна Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Втюрина) Анна Тарасовна

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Место рождения

п. Втюрины (Лариона Сластикова)

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Втюрин Тарас Савинович

Мать: не указана

п. Втюрины (Лариона Сластикова)
Спасский приход
Бракосочетание
13.02.1883

Муж: Кокорин Яков Петрович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
04.01.1884

Дочь: Апполинария Яковлевна

Отец ребёнка: Кокорин Яков Петрович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
10.10.1885

Сын: Кокорин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Кокорин Яков Петрович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
25.03.1887

Сын: Кокорин Гаврил Яковлевич

Отец ребёнка: Кокорин Яков Петрович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.04.1888

Сын: Кокорин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кокорин Яков Петрович

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
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