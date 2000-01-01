Втюрин Тарас Савинович
Место рожденияп. Втюрины (Лариона Сластикова)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Втюрины (Лариона Сластикова)
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Кокорина Анна Тарасовна
Мать ребёнка: не указана
п. Втюрины (Лариона Сластикова)
Спасский приход
Место жительства
Неизвестно
п. Втюрины (Лариона Сластикова)
Смерть
Неизвестно