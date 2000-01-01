Кокорин Пётр Борисович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
23.01.1855
Жена: Кокорина Анна Даниловна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Кокорина Анна Даниловна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
16.10.1857
Дочь: Кокорина Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Кокорина Анна Даниловна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.05.1859
Мать ребёнка: Кокорина Анна Даниловна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
18.09.1860
Дочь: Кокорина Фёкла Петровна
Мать ребёнка: Кокорина Анна Даниловна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
30.09.1863
Мать ребёнка: Кокорина Анна Даниловна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
08.05.1866 ст.
Мать ребёнка: Кокорина Анна Даниловна
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1866