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Кокорин Пётр Борисович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Кокорин Борис Филиппович

Мать: Кокорина Зинаида Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
23.01.1855

Жена: Кокорина Анна Даниловна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кокорин Прохор Петрович

Мать ребёнка: Кокорина Анна Даниловна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
16.10.1857

Дочь: Кокорина Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Кокорина Анна Даниловна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.05.1859

Сын: Кокорин Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Кокорина Анна Даниловна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
18.09.1860

Дочь: Кокорина Фёкла Петровна

Мать ребёнка: Кокорина Анна Даниловна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
30.09.1863

Сын: Кокорин Яков Петрович

Мать ребёнка: Кокорина Анна Даниловна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
08.05.1866 ст.

Сын: Кокорин Исай Петрович

Мать ребёнка: Кокорина Анна Даниловна

Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1866
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