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Кокорин Борис Филиппович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Кокорин Филип Иванович

Мать: Кокорина Марина Никонова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кокорин Сильвест Борисович

Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Кокорин Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Кокорин Пётр Борисович

Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Кокорина Пелагея Борисовна

Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Кокорин Павел Борисович

Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
04.11.1845

Дочь: Матрона Борисовна

Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Анна Борисовна

Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Зинаида Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1850
д. Кокорины (Федоровский)
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