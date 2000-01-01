Кокорин Борис Филиппович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Кокорин Филип Иванович
Мать: Кокорина Марина Никонова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Кокорин Сильвест Борисович
Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Кокорин Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Кокорина Пелагея Борисовна
Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
04.11.1845
Дочь: Матрона Борисовна
Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Анна Борисовна
Мать ребёнка: Кокорина Зинаида Ивановна
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1850
д. Кокорины (Федоровский)