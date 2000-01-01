Кокорина (?) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Кокорин Сильвест Борисович
Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Кокорин Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Кокорина Пелагея Борисовна
Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
04.11.1845
Дочь: Матрона Борисовна
Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Анна Борисовна
Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1850