Кокорина (?) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорина (?) Зинаида Ивановна

Кокорина (?) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кокорин Сильвест Борисович

Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Кокорин Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Кокорин Пётр Борисович

Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Кокорина Пелагея Борисовна

Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Кокорин Павел Борисович

Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
04.11.1845

Дочь: Матрона Борисовна

Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Анна Борисовна

Отец ребёнка: Кокорин Борис Филиппович

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Борис Филиппович

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1850
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