Коровин Иван Селиваров
Место рожденияп. 2 Малыгинский
Дата рождения1781
Дата смерти1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
п. 2 Малыгинский
Место жительства
1797
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Настасия Ивановна
Мать ребёнка: Коровина Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Коровина Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Коровина Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Коровина Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Коровина Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Коровина Феодосия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1825