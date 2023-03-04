Коровин Иван Селиваров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Иван Селиваров

Место рождения

п. 2 Малыгинский

Дата рождения

1781

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

п. 2 Малыгинский
Место жительства
1797
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Настасия Ивановна

Мать ребёнка: Коровина Феодосия Емельяновна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Коровин Никифор Иванович

Мать ребёнка: Коровина Феодосия Емельяновна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Коровин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Коровина Феодосия Емельяновна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Коровина Феодосия Емельяновна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Коровина Феодосия Емельяновна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Коровина Феодосия Емельяновна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Феодосия Емельяновна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1825
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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