Коровин Тимофей Иванович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Хорошавина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Коровина Наталия
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агрипина Тимофеевна
Мать ребёнка: Коровина Наталия
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Хорошавина Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Коровина Устина Ивановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Коровина Устина Ивановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ефимия Тимофеевна
Мать ребёнка: Коровина Устина Ивановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Неонила Тимофеевна
Мать ребёнка: Коровина Устина Ивановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Коровина Устина Ивановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коровина Устина Ивановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коровина Наталия
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858