Коровин Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Тимофей Иванович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Коровин Иван Селиваров

Мать: Коровина Феодосия Емельяновна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Хорошавина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Коровина Наталия

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агрипина Тимофеевна

Мать ребёнка: Коровина Наталия

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Хорошавина Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Коровина Устина Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Коровин Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: Коровина Устина Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ефимия Тимофеевна

Мать ребёнка: Коровина Устина Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Неонила Тимофеевна

Мать ребёнка: Коровина Устина Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Коровин Фрол Тимофеевич

Мать ребёнка: Коровина Устина Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Устина Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Наталия

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
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