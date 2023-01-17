Кислицына (Кормшикова) Мария Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Кормшикова) Мария Ефимова

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Место рождения

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1738

Дата смерти

04.10.1788 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Быстрицкая волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Варлам Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
04.10.1788 ст.
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1788г. (смерть ?) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024
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