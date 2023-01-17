Кислицына (Кормшикова) Мария Ефимова
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти04.10.1788 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Быстрицкая волость
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
04.10.1788 ст.
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1788г. (смерть ?) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024