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Кислицына Анна Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1788 ст.

Муж: Кислицын Варлам Антонович

1788г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024 жених вдовец починок Малыгинский невеста вдова жена Назара Савинцова из починка Шабалинского Пустошенского прихода
Смерть
Неизвестно

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