Кислицына Анна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1788 ст.
1788г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024 жених вдовец починок Малыгинский невеста вдова жена Назара Савинцова из починка Шабалинского Пустошенского прихода
Смерть
Неизвестно