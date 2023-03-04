Кислицын Потап Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти02.06.1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кислицын Ларион Потапович
Мать ребёнка: Кислицына (Сагаданова) Улита Алексеева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Кислицын Гаврил Потапович
Мать ребёнка: Кислицына (Сагаданова) Улита Алексеева
Смерть
02.06.1760