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Кислицын Потап Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

02.06.1760

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Кислицын Никифор Данилович

Мать: Кислицына Ефимия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына (Сагаданова) Улита Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Кислицын Ларион Потапович

Мать ребёнка: Кислицына (Сагаданова) Улита Алексеева

Рождение ребёнка
1750

Сын: Кислицын Гаврил Потапович

Мать ребёнка: Кислицына (Сагаданова) Улита Алексеева

Смерть
02.06.1760

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