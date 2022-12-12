Кислицына (Сагаданова) Улита Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Сагаданова) Улита Алексеева

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Место рождения

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Сагаданов Алексей Алеутьев

Мать: не указана

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Кислицын Ларион Потапович

Отец ребёнка: Кислицын Потап Никифорович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Кислицын Гаврил Потапович

Отец ребёнка: Кислицын Потап Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Потап Никифорович

Смерть
После 1763
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