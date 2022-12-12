Кислицына (Сагаданова) Улита Алексеева
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Сагаданов Алексей Алеутьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кислицын Ларион Потапович
Отец ребёнка: Кислицын Потап Никифорович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Кислицын Гаврил Потапович
Отец ребёнка: Кислицын Потап Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763