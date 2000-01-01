Кислицын Яков Никифорович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1737
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
08.02.1753 ст.
Жена: Кислицына Дарья Ивановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
невеста из деревни Новооброчной отец крестьянин Иван Шишкин, девка
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кислицын Пантелей Яковлевич
Мать ребёнка: Кислицына Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Кислицына Дарья Ивановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Хорошавина Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Кислицына Дарья Ивановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Кислицына Дарья Ивановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1795
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)