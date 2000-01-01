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Кислицын Яков Никифорович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1737

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Кислицын Никифор Данилович

Мать: Кислицына Ефимия Степановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
08.02.1753 ст.

Жена: Кислицына Дарья Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
невеста из деревни Новооброчной отец крестьянин Иван Шишкин, девка
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кислицын Пантелей Яковлевич

Мать ребёнка: Кислицына Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кислицын Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Кислицына Дарья Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Хорошавина Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Кислицына Дарья Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кислицын Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Кислицына Дарья Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1795
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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