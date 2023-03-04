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Кислицына (Шишкина) Дарья Ивановна

Место рождения

Новобрачной, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1733

Дата смерти

13.03.1788 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Шишкин Иван Пётрович

Мать: не указана

Новобрачной, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Быстрицкая волость
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
08.02.1753 ст.

Муж: Кислицын Яков Никифорович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
невеста из деревни Новооброчной отец крестьянин Иван Шишкин, девка
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кислицын Пантелей Яковлевич

Отец ребёнка: Кислицын Яков Никифорович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кислицын Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Кислицын Яков Никифорович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Хорошавина (Кислицына) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Кислицын Яков Никифорович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кислицын Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Кислицын Яков Никифорович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.03.1788 ст.
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1788г. (смерть 57 лет) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024

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