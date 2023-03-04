Кислицына (Шишкина) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти13.03.1788 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Шишкин Иван Пётрович
Мать: не указана
Быстрицкая волость
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1753 ст.
невеста из деревни Новооброчной отец крестьянин Иван Шишкин, девка
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кислицын Пантелей Яковлевич
Отец ребёнка: Кислицын Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Кислицын Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Хорошавина (Кислицына) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Кислицын Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Кислицын Яков Никифорович
Смерть
13.03.1788 ст.
1788г. (смерть 57 лет) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024