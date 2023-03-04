Шишкин Иван Пётрович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Шишкин Пётр Тимофеевич
Мать: Шишкина Васса Дмитревна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Кислицына (Шишкина) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1770