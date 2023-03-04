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Шишкин Иван Пётрович

Место рождения

Новобрачной, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Шишкин Пётр Тимофеевич

Мать: Шишкина Васса Дмитревна

Новобрачной, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Новобрачной, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Кислицына (Шишкина) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Новобрачной, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шишкин Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Новобрачной, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Шишкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Новобрачной, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1770

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