Шишкин Семен Иванович
Место рожденияпоч. Новооброчный (Шишкины)
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Шишкин Иван Пётрович
Мать: не указана
поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Маремьяна Семёнова
Мать ребёнка: Шишкина Ирина Алексеева
поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Шишкина Ирина Алексеева
поч. Новооброчный (Шишкины)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Ирина Алексеева
Смерть
После 1770