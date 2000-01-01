Шишкин Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Семен Иванович

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Место рождения

поч. Новооброчный (Шишкины)

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Шишкин Иван Пётрович

Мать: не указана

поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Маремьяна Семёнова

Мать ребёнка: Шишкина Ирина Алексеева

поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шишкин Гаврил Семёнович

Мать ребёнка: Шишкина Ирина Алексеева

поч. Новооброчный (Шишкины)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Ирина Алексеева

Смерть
После 1770
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