Шишкин Пётр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Шишкин Тимофей Дементьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Шишкин Сава Пётрович
Мать ребёнка: Шишкина Васса Дмитревна
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Шишкина Васса Дмитревна
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: Шишкина Васса Дмитревна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Шишкин Иван Пётрович
Мать ребёнка: Шишкина Васса Дмитревна
поч. Новооброчный (Шишкины)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Васса Дмитревна
Место жительства
Неизвестно
поч. Новооброчный (Шишкины)
Смерть
1756