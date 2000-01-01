Шишкин Пётр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Пётр Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Шишкин Тимофей Дементьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Шишкин Сава Пётрович

Мать ребёнка: Шишкина Васса Дмитревна

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Шишкина Васса Дмитревна

Рождение ребёнка
1713

Сын: Шишкин Никита Петрович

Мать ребёнка: Шишкина Васса Дмитревна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Шишкин Иван Пётрович

Мать ребёнка: Шишкина Васса Дмитревна

поч. Новооброчный (Шишкины)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Васса Дмитревна

Место жительства
Неизвестно
поч. Новооброчный (Шишкины)
Смерть
1756
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