Шишкин Сава Пётрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Шишкин Пётр Тимофеевич
Мать: Шишкина Васса Дмитревна
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Аграпина Савинова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1770