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Шишкин Сава Пётрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Шишкин Пётр Тимофеевич

Мать: Шишкина Васса Дмитревна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Шишкин Михаил Савинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Аграпина Савинова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Шишкин Мартын Савинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Шишкин Емельян Савинович

Мать ребёнка: не указана

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1770
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