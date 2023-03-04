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(Шишкина) Аграпина Савинова
(Шишкина) Аграпина Савинова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1723
Дата смерти
После 1770
Пол
Женский
Отец
Шишкин Сава Пётрович
1704 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец:
Шишкин Сава Пётрович
Мать: не указана
Смерть
После 1770
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