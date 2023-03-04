(Шишкина) Аграпина Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шишкина) Аграпина Савинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Отец

1704 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Шишкин Сава Пётрович

Мать: не указана

Смерть
После 1770
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