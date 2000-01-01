Шишкин Мартын Савинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Шишкин Сава Пётрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Шишкина Матрена Григориевна
поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Наталья Мартыновна
Мать ребёнка: Шишкина Матрена Григориевна
поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1754
Сын: Шишкин Евдоким Мартынович
Мать ребёнка: Шишкина Матрена Григориевна
поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Мартыновна
Мать ребёнка: Шишкина Матрена Григориевна
поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Шишкина Матрена Григориевна
поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Шишкина Матрена Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
поч. Новооброчный (Шишкины)
Смерть
После 1770