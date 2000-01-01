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Шишкин Мартын Савинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Шишкин Сава Пётрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Шишкин Филип Мартынович

Мать ребёнка: Шишкина Матрена Григориевна

поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Наталья Мартыновна

Мать ребёнка: Шишкина Матрена Григориевна

поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1754

Сын: Шишкин Евдоким Мартынович

Мать ребёнка: Шишкина Матрена Григориевна

поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия Мартыновна

Мать ребёнка: Шишкина Матрена Григориевна

поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шишкин Яков Мартынович

Мать ребёнка: Шишкина Матрена Григориевна

поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1765

Сын: Шишкин Павел Мартынович

Мать ребёнка: Шишкина Матрена Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Матрена Григориевна

Место жительства
Неизвестно
поч. Новооброчный (Шишкины)
Смерть
После 1770
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