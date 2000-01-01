Шишкина (Видякина) Матрена Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Видякина) Матрена Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Шишкин Филип Мартынович

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Наталья Мартыновна

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1754

Сын: Шишкин Евдоким Мартынович

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия Мартыновна

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шишкин Яков Мартынович

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1765

Сын: Шишкин Павел Мартынович

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Мартын Савинович

Смерть
После 1805
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