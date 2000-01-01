Шишкина (Видякина) Матрена Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Наталья Мартыновна
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1754
Сын: Шишкин Евдоким Мартынович
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Мартыновна
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
поч. Новооброчный (Шишкины)
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1805