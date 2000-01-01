Шишкина Васса Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Васса Дмитревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Шишкин Сава Пётрович

Отец ребёнка: Шишкин Пётр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Шишкин Пётр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1713

Сын: Шишкин Никита Петрович

Отец ребёнка: Шишкин Пётр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1720

Сын: Шишкин Иван Пётрович

Отец ребёнка: Шишкин Пётр Тимофеевич

поч. Новооброчный (Шишкины)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Пётр Тимофеевич

Смерть
После 1710
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