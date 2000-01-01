Шишкина Васса Дмитревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Шишкин Сава Пётрович
Отец ребёнка: Шишкин Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Шишкин Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Шишкин Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1720
Сын: Шишкин Иван Пётрович
Отец ребёнка: Шишкин Пётр Тимофеевич
поч. Новооброчный (Шишкины)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710