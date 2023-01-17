Шишкин Тимофей Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1643
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1643
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Шишкин Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710