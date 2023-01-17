Шишкин Тимофей Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Тимофей Дементьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1643

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1643

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Шишкин Игнат Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Шишкин Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Шишкин Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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