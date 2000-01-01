Кислицын Яков Яковлевич
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1762
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Попова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Кислицына Акилина Макаровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Маремьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Кислицына Акилина Макаровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Кислицына Акилина Макаровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Кислицына Акилина Макаровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Мария Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1820
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)