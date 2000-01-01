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Кислицын Яков Яковлевич

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1762

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кислицын Яков Никифорович

Мать: Кислицына Дарья Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Попова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Кислицына Акилина Макаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Маремьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Кислицына Акилина Макаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Кислицына Акилина Макаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Кислицына Акилина Макаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Мария Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Акилина Макаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1820
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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