Кислицына Акилина Макаровна
Место рожденияп. Дьячковский
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Макар
Мать: не указана
п. Дьячковский
Березовская волость
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Попова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Кислицын Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Маремьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Кислицын Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Кислицын Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Кислицын Яков Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795