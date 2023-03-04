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Кислицына Акилина Макаровна

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Место рождения

п. Дьячковский

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Макар

Мать: не указана

п. Дьячковский
Березовская волость
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Попова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Кислицын Яков Яковлевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Маремьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Кислицын Яков Яковлевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Кислицын Яков Яковлевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Кислицын Яков Яковлевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Яков Яковлевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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