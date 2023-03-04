Кислицын Парфён Никифорович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Кислицына Васса Лавронова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кислицын Алексей Парфёнович
Мать ребёнка: Кислицына Васса Лавронова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кислицын Павел Парфёнович
Мать ребёнка: Кислицына Васса Лавронова
Смерть
До 1779
Бракосочетание
1785