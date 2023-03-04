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Кислицын Парфён Никифорович

Место рождения

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Кислицын Никифор Данилович

Мать: Кислицына Ефимия Степановна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Кислицын Лука Парфёнович

Мать ребёнка: Кислицына Васса Лавронова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кислицын Алексей Парфёнович

Мать ребёнка: Кислицына Васса Лавронова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кислицын Павел Парфёнович

Мать ребёнка: Кислицына Васса Лавронова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1779
Бракосочетание
1785

Жена: Кислицына Васса Лавронова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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