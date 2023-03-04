Кислицын Алексей Парфёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицын Алексей Парфёнович

Кислицын Алексей Парфёнович

Место рождения

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Кислицын Парфён Никифорович

Мать: Кислицына Васса Лавронова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Параскева Митина

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кислицын Прокоп Алексеевич

Мать ребёнка: Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Смирнова (Кислицына) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кислицын Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Кислицына) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Кислицына Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кислицын Пантелей Алексеевич

Мать ребёнка: Кислицына Параскева Митина

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Попова (Кислицына) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Кислицына Параскева Митина

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кислицын Сила Алексеевич

Мать ребёнка: Кислицына Параскева Митина

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кислицын Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кислицына Параскева Митина

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кислицын Филип Алексеевич

Мать ребёнка: Кислицына Параскева Митина

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1815
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.