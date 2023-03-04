Кислицын Алексей Парфёнович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кислицын Прокоп Алексеевич
Мать ребёнка: Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Смирнова (Кислицына) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Кислицына) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Кислицына Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кислицын Пантелей Алексеевич
Мать ребёнка: Кислицына Параскева Митина
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Попова (Кислицына) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Кислицына Параскева Митина
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Кислицына Параскева Митина
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Кислицына Параскева Митина
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кислицын Филип Алексеевич
Мать ребёнка: Кислицына Параскева Митина
Смерть
1815