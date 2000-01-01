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Кислицын Иван Алексеевич

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1774

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Кислицын Алексей Парфёнович

Мать: Кислицына Евдокия Иванова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Степановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кислицын Тихон Иванович

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Степановна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кислицын Иван Иванович

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Степановна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Кислицын Иван Иванович

Мать ребёнка: Кислицына Федосия

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Ирина Степановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Федосия

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1833
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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