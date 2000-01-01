Кислицын Иван Алексеевич
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1774
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Степановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Кислицына Федосия
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Федосия
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1833
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)