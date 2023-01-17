Кислицына (?) Ирина Степановна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Спасская волость
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795