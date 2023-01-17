Кислицына (?) Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (?) Ирина Степановна

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Место рождения

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Спасская волость
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кислицын Тихон Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кислицын Иван Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Иван Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795
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