Кислицына (?) Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (?) Федосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Кислицын Иван Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Иван Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1816
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