Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова

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Место рождения

п. Ключевского

Дата рождения

1756

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Ключевского
этой десятки
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кислицын Прокоп Алексеевич

Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович

п. Леонида Перевалова
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Смирнова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кислицын Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Кислицына Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Алексей Парфёнович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1782
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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