Кислицына (Ясаулова) Евдокия Иванова
Место рожденияп. Ключевского
Дата рождения1756
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Ключевского
этой десятки
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кислицын Прокоп Алексеевич
Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович
п. Леонида Перевалова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Смирнова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Кислицына Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1782
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)