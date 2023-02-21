Попова (Кислицына) Евдокия Алексеевна
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1787
Дата смерти29.05.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
26.01.1819
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Попов Никита Трофимович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Попов Филип Никитин
Отец ребёнка: Попов Никита Трофимович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Попов Никита Трофимович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Никитина
Отец ребёнка: Попов Никита Трофимович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
29.05.1847
п. Чернопенье (Бахматовский)