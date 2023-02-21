Попова (Кислицына) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Кислицына) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1787

Дата смерти

29.05.1847

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кислицын Алексей Парфёнович

Мать: Кислицына Параскева Митина

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
26.01.1819

Муж: Попов Никита Трофимович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Попов Тимофей Никитин

Отец ребёнка: Попов Никита Трофимович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Попов Филип Никитин

Отец ребёнка: Попов Никита Трофимович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Попов Никита Трофимович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Никитина

Отец ребёнка: Попов Никита Трофимович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
29.05.1847
п. Чернопенье (Бахматовский)
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