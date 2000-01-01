Попов Филип Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Филип Никитин

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Попов Никита Трофимович

Мать: Попова Евдокия Алексеевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
09.02.1851

Жена: Попова Наталия Захарова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно
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