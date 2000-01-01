Попов Филип Никитин
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Попов Никита Трофимович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
09.02.1851
Жена: Попова Наталия Захарова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно