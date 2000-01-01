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Попов Никита Трофимович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1842

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Попов Трофим Иванович

Мать: Попова Евдокия Мартынова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
26.01.1819

Жена: Попова Евдокия Алексеевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Попов Тимофей Никитин

Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Попов Филип Никитин

Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Никитина

Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1842
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