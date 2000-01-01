Попов Никита Трофимович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Попов Трофим Иванович
Мать: Попова Евдокия Мартынова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
26.01.1819
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеевна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Попов Филип Никитин
Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеевна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеевна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Никитина
Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеевна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1842