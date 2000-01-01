Попова (Шишкина) Евдокия Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Шишкина) Евдокия Мартынова

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Место рождения

поч. Новорасчистной

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Новорасчистной
Быстринская волость
Бракосочетание
29.10.1783 ст.

Муж: Попов Трофим Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
1783г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 жених вдовец 2 брак невеста тогоже прихода починка Новорасчистного Мартына Шишкина
Рождение ребёнка
1788

Сын: Попов Авдет Трофимович

Отец ребёнка: Попов Трофим Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Попов Никита Трофимович

Отец ребёнка: Попов Трофим Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Мариана Трофимовна

Отец ребёнка: Попов Трофим Иванович

Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816
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