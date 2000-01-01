Попова (Шишкина) Евдокия Мартынова
Место рожденияпоч. Новорасчистной
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Новорасчистной
Быстринская волость
Бракосочетание
29.10.1783 ст.
п. Чернопенье (Бахматовский)
1783г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 жених вдовец 2 брак невеста тогоже прихода починка Новорасчистного Мартына Шишкина
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Попов Трофим Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Попов Трофим Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Мариана Трофимовна
Отец ребёнка: Попов Трофим Иванович
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816