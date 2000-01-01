Попов Авдет Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Авдет Трофимович

Попов Авдет Трофимович

avatar

Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1788

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Попов Трофим Иванович

Мать: Попова Евдокия Мартынова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мариана Авдетовна

Мать ребёнка: Попова Васелиса

Рождение ребёнка
1813

Сын: Попов Анисим Авдетович

Мать ребёнка: Попова Васелиса

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Попов Селиван Авдетович

Мать ребёнка: Попова Васелиса

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Попов Игнат Авдетович

Мать ребёнка: Попова Васелиса

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
11.02.1818

Жена: Попова Елена Петрова

п. Чернопенье (Бахматовский)
2 брак, вдова Ивана Шутнова, Спассо Талицкий приход, п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Дарья Авдетовна

Мать ребёнка: Попова Елена Петрова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Федосия Авдетовна

Мать ребёнка: Попова Елена Петрова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Авдетовна

Мать ребёнка: Попова Елена Петрова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Попов Яков Авдетович

Мать ребёнка: Попова Мария Данилова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Мария Данилова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Васелиса

п. Чернопенье (Бахматовский)
1 брак
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1850
п. Чернопенье (Бахматовский)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close