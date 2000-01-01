Попов Авдет Трофимович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1788
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1788
Отец: Попов Трофим Иванович
Мать: Попова Евдокия Мартынова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мариана Авдетовна
Мать ребёнка: Попова Васелиса
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Попова Васелиса
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Попова Васелиса
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Попова Васелиса
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
11.02.1818
Жена: Попова Елена Петрова
п. Чернопенье (Бахматовский)
2 брак, вдова Ивана Шутнова, Спассо Талицкий приход, п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Дарья Авдетовна
Мать ребёнка: Попова Елена Петрова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Федосия Авдетовна
Мать ребёнка: Попова Елена Петрова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Авдетовна
Мать ребёнка: Попова Елена Петрова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Попов Яков Авдетович
Мать ребёнка: Попова Мария Данилова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Мария Данилова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Васелиса
п. Чернопенье (Бахматовский)
1 брак
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1850
п. Чернопенье (Бахматовский)