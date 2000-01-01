Попов Анисим Авдетович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Попов Авдет Трофимович
Мать: Попова Васелиса
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Попова Мария Павловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ефрасинья Анисомовна
Мать ребёнка: Попова Мария Павловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Попова Мария Павловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Попова Мария Павловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ксения Анисомовна
Мать ребёнка: Попова Мария Павловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Попова Мария Павловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Мария Павловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1846