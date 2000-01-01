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Попов Анисим Авдетович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1846

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Попов Авдет Трофимович

Мать: Попова Васелиса

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Попов Яков Анисимович

Мать ребёнка: Попова Мария Павловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ефрасинья Анисомовна

Мать ребёнка: Попова Мария Павловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Попов Михаил Анисимович

Мать ребёнка: Попова Мария Павловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Попов Андрей Анисимович

Мать ребёнка: Попова Мария Павловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ксения Анисомовна

Мать ребёнка: Попова Мария Павловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Попов Аким Анисимович

Мать ребёнка: Попова Мария Павловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Мария Павловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1846
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