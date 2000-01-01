Попова (?) Елена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1818
п. Чернопенье (Бахматовский)
2 брак, вдова Ивана Шутнова, Спассо Талицкий приход, п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Дарья Авдетовна
Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Федосия Авдетовна
Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Авдетовна
Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно