Попова (?) Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (?) Елена Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1818

Муж: Попов Авдет Трофимович

п. Чернопенье (Бахматовский)
2 брак, вдова Ивана Шутнова, Спассо Талицкий приход, п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Дарья Авдетовна

Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Федосия Авдетовна

Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Авдетовна

Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно
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