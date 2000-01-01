Попова (?) Васелиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (?) Васелиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

12.01.1818

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мариана Авдетовна

Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Попов Анисим Авдетович

Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Попов Селиван Авдетович

Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Попов Игнат Авдетович

Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Авдет Трофимович

п. Чернопенье (Бахматовский)
1 брак
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
12.01.1818
п. Чернопенье (Бахматовский)
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