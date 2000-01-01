Попова (?) Васелиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти12.01.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мариана Авдетовна
Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Попов Авдет Трофимович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
1 брак
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
12.01.1818
п. Чернопенье (Бахматовский)