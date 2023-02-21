Попов Яков Авдетович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Попов Авдет Трофимович
Мать: Попова Мария Данилова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
20.05.1866 ст.
Дочь: Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Попова Васса Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Васса Потапова
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно