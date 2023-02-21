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Попов Яков Авдетович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Попов Авдет Трофимович

Мать: Попова Мария Данилова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
20.05.1866 ст.

Дочь: Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Попова Васса Потапова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Васса Потапова

Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно
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