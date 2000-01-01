Попов Трофим Иванович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1763
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Попов Иван Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
До 1782
п. Чернопенье (Бахматовский)
1 брак
Бракосочетание
29.10.1783 ст.
Жена: Попова Евдокия Мартынова
п. Чернопенье (Бахматовский)
1783г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 жених вдовец 2 брак невеста тогоже прихода починка Новорасчистного Мартына Шишкина
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Попова Евдокия Мартынова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Попова Евдокия Мартынова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Мариана Трофимовна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Мартынова
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1808
п. Чернопенье (Бахматовский)