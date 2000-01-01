Попов Трофим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Трофим Иванович

Попов Трофим Иванович

avatar

Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1763

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Попов Иван Иванович

Мать: Попова Марьяна Степановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
До 1782

Жена: Попова Наталия Радионовна

п. Чернопенье (Бахматовский)
1 брак
Бракосочетание
29.10.1783 ст.

Жена: Попова Евдокия Мартынова

п. Чернопенье (Бахматовский)
1783г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 жених вдовец 2 брак невеста тогоже прихода починка Новорасчистного Мартына Шишкина
Рождение ребёнка
1788

Сын: Попов Авдет Трофимович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Мартынова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Попов Никита Трофимович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Мартынова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Мариана Трофимовна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Мартынова

Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1808
п. Чернопенье (Бахматовский)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close