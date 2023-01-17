Попова (Падерина) Марьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Падерина) Марьяна Степановна

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Место рождения

с. Вязовское

Дата рождения

1718

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Падерин Степан Максимович

Мать: Падерина Катерина Савинова

с. Вязовское
Берёзовская волость
Рождение ребёнка
1745

Сын: Попов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Попов Иван Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Попов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1760

Сын: Попов Сила Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Попов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1787
п. Чернопенье (Бахматовский)
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