Попова (Падерина) Марьяна Степановна
Место рожденияс. Вязовское
Дата рождения1718
Дата смерти1787
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
с. Вязовское
Берёзовская волость
Рождение ребёнка
1745
Сын: Попов Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751
Сын: Попов Иван Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1760
Сын: Попов Сила Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1787
п. Чернопенье (Бахматовский)