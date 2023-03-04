Падерина Катерина Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПадерина Катерина Савинова

Падерина Катерина Савинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Падерин Назар Степанович

Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Домна Степановна

Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович

Вяз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Падерин Никифор Степанович

Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович

Вяз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Падерин Иван Степанович

Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович

Вяз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Падерин Сава Степанович

Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович

Вяз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Попова Марьяна Степановна

Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович

Вяз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Берёзовская волость
Рождение ребёнка
1719

Сын: Падерин Сидор Степанович

Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович

Вяз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Мамаева Анна Степановна

Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович

Вяз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Берёзовский оброчный стан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падерин Степан Максимович

Место жительства
Неизвестно
Вяз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close