Падерина Катерина Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1690
Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Домна Степановна
Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович
Рождение ребёнка
1701
Сын: Падерин Никифор Степанович
Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Попова Марьяна Степановна
Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович
Берёзовская волость
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Мамаева Анна Степановна
Отец ребёнка: Падерин Степан Максимович
Берёзовский оброчный стан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710