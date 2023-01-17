Мамаева (Падерина) Анна Степановна
Место рожденияс. Вязовское
Дата рождения1723
Дата смерти1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Падерин Степан Максимович
Мать: не указана
с. Вязовское
Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Видякина Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Доминика Тимофеевна
Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Мамаев Пантелей Тимофеевич
Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790