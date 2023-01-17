Мамаева (Падерина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Падерина) Анна Степановна

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Место рождения

с. Вязовское

Дата рождения

1723

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Падерин Степан Максимович

Мать: не указана

с. Вязовское
Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
1731

Сын: Мамаев Радион Тимофеевич

Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Видякина Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Мамаев Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Доминика Тимофеевна

Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Мамаев Пантелей Тимофеевич

Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Тимофей Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1790
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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