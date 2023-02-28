Попов Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Попов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Попов Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Попова ?
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Шашкина Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Крекнина Марьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Попова Васса Фёдоровна
Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
20.02.1782 ст.
Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева
п. Чернопенье (Бахматовский)
1782г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011
Бракосочетание
До 1782
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1785
Сын: Попов Егор Фёдорович
Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова ?
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1808
п. Чернопенье (Бахматовский)