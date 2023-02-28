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Попов Фёдор Иванович

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Место рождения

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Попов Иван Иванович

Мать: Попова Марьяна Степановна

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Попов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Попова ?

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1768

Сын: Попов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Шашкина Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1771

Сын: Попов Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1772

Сын: Попов Захар Фёдорович

Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Крекнина Марьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Попова Васса Фёдоровна

Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
20.02.1782 ст.

Сын: Попов Перфил Фёдорович

Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
1782г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011
Бракосочетание
До 1782

Жена: Попова Акилина Афонасьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1785

Сын: Попов Егор Фёдорович

Мать ребёнка: Попова Акилина Афонасьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова ?

Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1808
п. Чернопенье (Бахматовский)
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