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Попов Егор Фёдорович

Место рождения

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

17.12.1845

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Попов Фёдор Иванович

Мать: Попова Акилина Афонасьева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Параскева Георгиевна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Иванова

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Попов Степан Георгиевич

Мать ребёнка: Попова Евдокия Иванова

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Попов Гаврил Георгиевич

Мать ребёнка: Попова Евдокия Иванова

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Евдокия Иванова

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.12.1845
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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