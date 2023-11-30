Попов Егор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти17.12.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Попов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Параскева Георгиевна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Попова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Попова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Евдокия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1845