Попова Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Параскева Георгиевна

Отец ребёнка: Попов Егор Фёдорович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Попов Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Попов Егор Фёдорович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Попов Гаврил Георгиевич

Отец ребёнка: Попов Егор Фёдорович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Егор Фёдорович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
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