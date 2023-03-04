Попова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Параскева Георгиевна
Отец ребёнка: Попов Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Попов Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Попов Егор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Егор Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816