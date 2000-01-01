Попова (?) Акилина Афонасьева
Место рожденияп. Рождение Богородицы
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Рождение Богородицы
Спенцынский оброчный стан
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Шашкина Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Крекнина Марьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Попова Васса Фёдоровна
Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
20.02.1782 ст.
Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
1782г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011
Бракосочетание
До 1782
Муж: Попов Фёдор Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1785
Сын: Попов Егор Фёдорович
Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816