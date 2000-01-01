Попова (?) Акилина Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (?) Акилина Афонасьева

Попова (?) Акилина Афонасьева

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Место рождения

п. Рождение Богородицы

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Рождение Богородицы
Спенцынский оброчный стан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Попов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Шашкина Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1771

Сын: Попов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1772

Сын: Попов Захар Фёдорович

Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Крекнина Марьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Попова Васса Фёдоровна

Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
20.02.1782 ст.

Сын: Попов Перфил Фёдорович

Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
1782г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011
Бракосочетание
До 1782

Муж: Попов Фёдор Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1785

Сын: Попов Егор Фёдорович

Отец ребёнка: Попов Фёдор Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816
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